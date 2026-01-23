Primeiro revés na temporada 2026 para a Williams, do piloto espanhol Carlos Sainz. A equipa de Fórmula 1 emitiu um comunicado nesta sexta-feira em que anuncia que não vai participar nos primeiros testes de pré-temporada, marcados em Barcelona para a próxima semana.

Em causa estão «atrasos no programa do FW48, enquanto continuamos a procurar o máximo desempenho do carro», afirma a equipa britânica. Em vez disso, vão ser conduzidos testes virtuais (um programa VTT [virtual test track]).

No comunicado não é revelado, mas a imprensa especializada afirma que o novo carro não superou o crash test, os testes obrigatórios de colisão.

Assim, os dois pilotos (Sainz e Alex Albon) terão, no máximo, três dias cada ao volante do FW48 durante os testes marcados para fevereiro no Bahrein. Depois disso, a temporada inicia-se em Melbourne, na Austrália, em início de março.