Oliver Goethe, piloto da MP Motorsport, foi protagonista de um momento inusitado na oitava etapa do Campeonato do Mundo de Fórmula 2, neste domingo. O veículo onde seguia piloto alemão começou a deitar fumo, o que obrigou o piloto a desistir da prova.

À saída da primeira curva, no circuito de Spa-Francorchamps, na Bégica, o carro onde seguia Oliver Goethe, de apenas 20 anos, deitou fumo progressivamente. Perdeu-se a visibilidade e a corrida foi interrompida.

Goethe comes to a halt on the Kemmel Straight. #F2 #BelgianGP pic.twitter.com/TCnCUrMqrX

Criou uma coluna que se estendeu por dezenas de metros e o safety car entrou em pista, obrigando à amostragem da bandeira vermelha.

Apesar do susto, o incidente não resultou em feridos e a corrida foi retomada minutos depois. Alexander Dunne (Rodin Motorsport) venceu a etapa.

#F2 #BelgianGP Oliver Goethe is out with a blown engine while behind the safetycar. It's a RED FLAG now. #MsportXtra @insidef2 pic.twitter.com/a4dk6zDzqt