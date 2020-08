António Félix da Costa voltou a vencer na segunda prova da «season final» de Fórmula E, em Berlim.

Depois de na véspera ter conquistado o triunfo na primeira corrida, o piloto português conseguiu a pole position nesta quinta-feira e liderou de princípio a fim no traçado de Tempelhof.

Com este novo primeiro lugar, o terceiro consevutivo, António Félix da Costa aumentou ainda mais a diferença para o segundo classificado do campeonato. Mitch Evans acabou esta segunda prova no 12.º posto e não pontuou.

UNBEATABLE! @afelixdacosta wins for the third time in a row as he claims victory at the #BerlinEPrix ⚡️ #THISISBOSS #SeasonSixFinale pic.twitter.com/6UZcEbj0Do