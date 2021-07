A Fórmula 1 apresentou nesta quinta-feira no circuito de Silverstone, Inglaterra, o protótipo do Fórmula 1 para a época 2022.

O novo chassi devia ter sido introduzido já nesta temporada, mas pandemia adiou em um ano os planos dos responsáveis da FIA.

As alterações regulamentares terão o propósito de tornar as corridas mais competitivas, abrindo espaço para o aumento do número de ultrapassagens através do acentuar do downforce.

À vista saltam imediatamente as rodas maiores, de 18 polegadas). A asa dianteira e o nariz foram completamente redesenhados e no protótipo apresentado é possível ver o nariz colado às asa, um pouco à semelhança do que se observava na transição da década de 80 para 90.

As asas traseiras são substancialmente diferentes e a aerodinâmicas dos carros terá algumas semelhanças com os chassis da década de 70.

As unidades motrizes vão manter-se, mas os carros terão combustíveis mais amigos do ambiente.

Haverá também um upgrade relativamente à segurança dos chassis, que terão de abservar mais energia nos choques. Isto, aliado ao aumento do tamanho e peso dos pneus, vai aumentar o peso mínimo do carro em 5 por cento: de 752 para os 790 quilos.

Mas o melhor é ver o vídeo em baixo e a fotogaleria que preparámos: