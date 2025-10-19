Miguel Oliveira terminou, este domingo, o Grande Prémio da Austrália na 12.ª posição. O piloto português partilhou que as «mudanças feitas na eletrónica» da sua mota ajudaram-no a atingir esse posto.

«Hoje foi um dia melhor para mim. Consegui gerir bem o [desgaste do] pneu traseiro, apesar de ter sofrido um pouco nas primeiras voltas. A mota saía largo em todas as curvas e não conseguia ser tão rápido como queria. Na segunda metade da corrida, consegui encontrar um ritmo muito melhor, fiz algumas ultrapassagens e somei pontos», partilhou.

O piloto português destacou que ajustes no sistema eletrónico da sua Yamaha «ajudaram a mota a ficar melhor» e deixaram-no otimista para o GP da Malásia, que se realiza já na próxima semana. No entanto, Miguel Oliveira não deixa de reconhecer que apesar da «nota positiva» foi um «fim de semana difícil», com a qualificação e a corrida sprint a ficarem «aquém» do pretendido.