Paulo Pinheiro, CEO da Parkalgar - empresa proprietária do Autódromo Internacional do Algarve - morreu esta quarta-feira, em Marselha, França, onde estava hospitalizado há dois meses.

O responsável pela construção da pista de Portimão foi a França assistir a uma corrida do filho, Bernardo Pinheiro, que compete no campeonato ELMS – European Le Mans Series – no circuito de Le Castellet.

Na altura, Paulo Pinheiro, de 52 anos, sentiu uma forte dor abdominal, tendo-se deslocado ao hospital para ser observado. Foi diagnosticado com cancro no pâncreas, ficando internado em coma induzido. Acabou por falecer esta quarta-feira.

O Autódromo Internacional do Algarve confirmou a morte de Paulo Pinheiro através de um comunicado, no qual destaca uma vida dedicada «ao desenvolvimento do desporto motorizado em Portugal e à afirmação do Algarve e do País como um dos grandes palcos internacionais deste desporto, ao mesmo tempo que contribuía para o crescimento da economia nacional e regional, deixando um legado único em Portugal».

O Maisfutebol endereça à família e aos amigos de Paulo Pinheiro as sentidas condolências.