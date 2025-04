O piloto português Miguel Oliveira (Yamaha) vai falhar o Grande Prémio de Espanha de MotoGP, quinta etapa da temporada a 15 de março, confirmou nesta terça-feira a equipa Prima Pramac.

O piloto natural de Almada sofreu uma lesão nos ligamentos do ombro esquerdo no Grande Prémio da Argentina e falha a terceira corrida consecutiva.

«Depois de uma avaliação médica ao ombro esquerdo, lesionado durante a corrida sprint na Argentina com uma luxação, os médicos decidiram que, apesar dos sinais de progresso evidenciados, Oliveira ainda não está pronto para competir», lê-se no comunicado da equipa onde milita o português.

Desta forma, Miguel Oliveira, que chegou este ano à Prima Pramac Yamaha depois de deixar a Trackhouse Aprilia, será substituído pelo espanhol Augusto Fernandez.

Com quatro provas do campeonato já disputadas, Miguel Oliveira ocupa, atualmente, a 21.ª posição, com os dois pontos somados na ronda de abertura, na Tailândia.

Na segunda prova, na Argentina, foi abalroado pelo espanhol Fermin Aldeguer (Ducati) logo na corrida sprint, no sábado, que lhe custou a lesão no ombro.