O piloto espanhol Dean Berta Viñales morreu, este sábado, na sequência de um acidente na corrida de Supersport 300, no circuito de Jerez de La Frontera, anunciou a organização do Mundial de Superbike.



«Após um acidente grave durante a etapa espanhola do Campeonato do Mundo de Supersport 300, no circuito de Jerez, é com profunda tristeza que informamos da morte do corredor Dean Berta Viñales (Viñales Racing Team)», lê-se no comunicado publicado no site oficial dos organizadores do Mundial.

De acordo com a nota, o jovem piloto sofreu «lesões severas na cabeça e no tórax» e, depois de ter sido assistido «na pista, na ambulância e no centro médico» do circuito espanhol, acabou por «sucumbir aos ferimentos», apesar dos «esforços da equipa médica».

Dean Berta Viñales, que era primo do piloto do Mundial de MotoGP Maverick Viñales, estava a cumprir a sua primeira temporada no Mundial de Superbike.