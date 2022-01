A 55.ª edição do Rali de Portugal vai marcar a estreia dos carros híbridos em pisos de terra, entre 19 e 22 de maio, num percurso com três superespeciais, em Coimbra, Lousada e Porto, segundo anunciou esta segunda-feira a organização.

O Rali de Portugal, quarta das 13 etapas do campeonato do mundo de ralis (WRC), vai ser novamente disputado no centro e norte do país, mas pela primeira vez pelos carros com os motores a gasolina de 1.6 litros utilizados desde 2011, complementados com motores elétricos, capazes de dar um impulso extra de 100 Kw (136 cavalos).

O Mundial arrancou no passado fim de semana com o Rali de Monte Carlo, com a vitória do veterano francês Sébastien Loeb (Ford Puma), prosseguindo nos troços de neve e gelo no Rali da Suécia, entre 24 e 27 de fevereiro, e no asfalto do Rali da Croácia, de 21 a 24 de abril, fazendo do rali português o primeiro em terra com as novas motorizações.

Além disso, e depois do tradicional shakedown em Baltar, no concelho de Paredes, marcado para dia 19 de maio, entre as 9h01 e as 14h00, os primeiros dos 343,3 quilómetros cronometrados, divididos por 22 classificativas, vão ser disputados em Coimbra, com a primeira das três superespeciais, a partir das 20h40.

Após o arranque, segue-se o primeiro dia completo de prova, na sexta-feira dia 20 de maio, com os três emblemáticos troços no centro do país de Lousã, Góis, Arganil, todas percorridas duas vezes, e Mortágua, antes da superespecial de Lousada.

No dia seguinte, sábado dia 21 de maio, o Rali de Portugal ruma ao norte, com as duplas passagens pelas classificativas de Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Amarante, esta última com partida de Mondim de Basto, terminando a jornada com a superespecial do Porto, a segunda da prova em percurso urbano.

O último dia do rali luso contempla as especiais de Felgueiras, Montim e Fafe, tendo a segunda passagem pelo troço fafense o estatuto de power stage, premiando os cinco primeiros com pontos adicionais.

A 55.ª edição do Rali de Portugal tem um percurso total de 1.535,35 quilómetros, dos quais 343,3 cronometrados, num total de 22 classificativas.

O britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) venceu a edição de 2021 do Rali de Portugal, que tem como recordistas de triunfos o finlandês Markku Alén (1975, 1977, 1978, 1981 e 1987) e o francês France Sébastien Ogier (2010, 2011, 2013, 2014 e 2017).

Além de integrar a edição comemorativa dos 50 anos do WRC, o Rali, que volta a ter na Exponor, em Matosinhos, o parque de assistência, integra o calendário do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), numa competição para os pilotos lusos encurtada até sábado.

Programa da 55.ª edição do Rali de Portugal

Quinta-feira, 19 de maio:

09h01 Shakedown (Paredes) 4,60 km

20h40 SS1 Coimbra (3,06 km)

Sexta-feira, 20 de maio:

8h08 SS2 Lousã (12,35 km)

09h08 SS3 Góis 1 (19,51 km)

10h08 SS4 Arganil (18,82 km)

12h31 SS5 Lousã 2 (12,35 km)

13h31 SS6 Góis 2 (19,51 km)

14h38 SS7 Arganil 2 (18,82 km)

16h05 SS8 Mortágua (18,16 km)

19h03 SS9 Lousada - SSS (3,36 km)

Sábado, 21 de maio:

07h38 SS10 Vieira do Minho 1 (17,63 km)

08h38 SS11 Cabeceiras de Basto 1 (22,37 km)

09h54 SS12 Amarante 1 (37,92 km)

14h38 SS13 Vieira do Minho 1 (17,63 km)

15h38 SS14 Cabeceiras de Basto 2 (22,37 km)

16h54 SS15 Amarante 2 (37,92 km)

19h03 SS16 Porto - Foz (SSS) (3,30 km)

Domingo, 22 de maio:

7h08 SS17 Felgueiras 1 (9,18 km)

7h57 SS18 Montim (8,75 km)

8h38 SS19 Fafe 1 (11,18 km)

10h08 SS20 Felgueiras 2 (9,18 km)

10h57 SS21 Montim 2 (8,75 km)

12h18 SS22 Fafe 2 - Power Stage (11,18 km)

14h20 Cerimónia do Pódio - Matosinhos