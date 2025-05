Problemas na direção do Hyundai i20 de Ott Tänak custaram ao estónio a liderança do Rali de Portugal, agora na posse de Sébastien Ogier (Toyota Yaris), na véspera do último dia da quinta prova do Mundial de ralis.

Tänak entrou na 17.ª especial da prova com 13,9 segundos de vantagem para Ogier, mas terminou-a a 45,6 segundos do vencedor desta classificativa, o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), devido a problemas na direção assistida do seu carro na segunda passagem por Amarante.

Rovanperä ascendeu à segunda posição da geral, a 26 segundos do novo líder, Ogier, enquanto Tänak caiu para o terceiro lugar, a 44,4 segundos do comandante.

Sébastien Ogier está mais perto de uma inédita sétima vitória no Rali de Portugal. No domingo corre-se a superespecial de Lousada, que encerra o programa da 58.ª edição da competição.