Pela primeira vez na carreira, Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) conquistou o Rali da Finlândia, de onde é natural, que completou em 2:21.51,4 horas.

«É um sentimento incrível. Já tínhamos estado perto [da vitória] algumas vezes e eu senti que o devíamos fazer este ano», reagiu o piloto, após uma prova em que circulou a uma velocidade média de 129,95 quilómetros por hora, a mais elevada de sempre registada no Mundial de Ralis (WRC).

O japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris), a 39,2 segundos do vencedor, e o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), a 45,1 segundos, completaram o pódio na Finlândia, que viu a Toyota dominar em toda a linha, ocupando os cinco primeiros lugares da geral.

Desde o Rali de Portugal de 1990, quando a Lancia o conseguiu fazer, que tal não acontecia no WRC.

Na quarta posição terminou o galês Elfyn Evans (Toyota Yaris), registo que lhe permitiu recuperar o comando do Mundial de pilotos, ultrapassando Ott Tänak (Hyundai i20), que caiu para quarto na classificação.

How the points were spread in Finland 🎯#WRC | #SectoRallyFinland 🇫🇮 pic.twitter.com/MSxSrIR6aq — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) August 3, 2025

A participação do piloto estónio no Rali da Finlândia fica marcada por uma penalização de cinco minutos por ter atropelado um comissário, na sexta-feira. Depois, foi capaz de recuperar até ao 10.º lugar e, assim, somar um ponto.

Já o campeão em título, Thierry Neuville (Hyundai i20), terminou no sexto lugar, depois de um furo no sábado lhe ter custado alguns minutos de atraso.

Elfyn Evans, que foi quarto no super-domingo (dois pontos) e quinto na power stage (um ponto), recuperou o comando do Mundial, somando agora 176 pontos, mais três do que Kalle Rovanperä, que subiu ao segundo lugar.

Sébastien Ogier, que anunciou que irá disputar as restantes provas até final do campeonato e tentar lutar pelo título, é terceiro, com 163 pontos, os mesmos de Ott Tänak, que é quarto.

It's tight at the top 👀#WRC pic.twitter.com/ks5doZ8yAK — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) August 3, 2025

Entre os construtores, lidera a Toyota, com 458 pontos, contra os 371 da Hyundai.

Segue-se o Rali do Paraguai, de 28 a 31 de agosto.