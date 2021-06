O piloto francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) venceu, este domingo, o Rali Safari, no Quénia, reforçando a liderança do Mundial de ralis (WRC).

Ogier terminou a sexta prova do campeonato com o tempo de 3:18.11,3 horas, deixando o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) na segunda posição, a 21,8 segundos, e o estónio Ott Tänak (Hyundai i20) em terceiro, a 1.09,5 minutos.

O gaulês da Toyota partiu para o último dia de prova no terceiro lugar, mas a quebra do amortecedor direito traseiro no Hyundai i20 do anterior líder, Thierry Neuville, na primeira das cinco especiais do dia, quando o belga tinha 57 segundos de vantagem, deixou Ogier na segunda posição e apenas com o companheiro de equipa Katsuta à sua frente. Na sequência, Ogier foi recuperando segundos para o nipónico nas especiais seguintes e assumiu o comando na penúltima especial, depois de Katsuta ter saído largo numa curva, o que lhe custou uma perda de oito segundos para Ogier.

Na ‘power stage’ final, Ogier foi apenas quarto, somando dois pontos extra para o campeonato, com Tänak a ser o mais rápido e a colher os cinco pontos.

No Mundial de pilotos, Ogier soma agora 133 pontos. O britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), que desistiu na sexta-feira, mantém o segundo lugar, com 99 pontos. Neuville é terceiro, com 77, mais 12 do que Ott Tänak.

Nos construtores, a Toyota Gazoo lidera, com 273 pontos. A Hyundai é segunda, com 214.

A próxima prova é o Rali da Estónia, de 15 a 18 de julho.