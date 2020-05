Foi alcançado nesta sexta-feira um princípio de acordo entre o circuito de Silverstone, em Inglaterra, e os promotores da Fórmula 1, de forma a que a pista possa receber, já este verão, duas corridas, à porta fechada, do Campeonato do Mundo de F1.

«As corridas estão sujeitas à aprovação do governo, na medida em que a nossa prioridade é garantir a segurança de todos os envolvidos e respeitar escrupulosamente as regras relativas à pandemia de covid-19», disse Stuart Pringle, diretor do circuito de Silverstone à televisão britânica, BBC.

Apesar deste princípio de acordo, os responsáveis do circuito estão a lutar contra um obstáculo enorme: o período de quarentena de duas semanas que o governo britânico pretende impor a quem chega de avião ao Reino Unido, a menos que a sua origem seja França ou Irlanda.

Por outro lado, a solução Silverstone seria bem vista pelas equipas, a atravessarem uma crise financeira de proporções ainda não determinadas, já que acarretaria uma enorme poupança de custos pois das dez equipas do circo da Fórmula 1, sete têm sede no Reino Unido.

No que respeita ao calendário também o Grande Prémio da Bélgica pode ser realizado à porta fechada, a 30 de agosto, no circuito de Spa-Francorchamps, com as autoridades belgas a abrirem uma exceção à proibição de eventos de grande escala até 31 de agosto no país.

Recorde-se que a pandemia do novo coronavírus suspendeu o arranque da temporada de Fórmula 1, prevista para começar a 15 de março, mas que teve as dez primeiras corridas do calendário de 2020, que estava previsto ser o de maior número de provas da história, adiadas ou canceladas.