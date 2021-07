Max Verstappen venceu a primeira corrida de 'sprint' da história da Fórmula 1, no Grande Prémio da Grã-Bretanha, em Silverstone.

Na estreia do novo formato, o piloto da Red Bull partiu da segunda posição, mas fez um grande arranque e ultrapassou Lewis Hamilton, que havia partido da primeira posição, ainda antes da primeira curva.

Hamilton, heptacampeão mundial da Mercedes, não deixou que Max se distanciasse muito, mas nunca mais conseguiu ameaçar o primeiro lugar do holandês nas restantes 16 voltas desta corrida.

Valtteri Bottas, também da Mercedes, manteve a terceira posição, tal como Charles Leclerc, da Ferrari, que vai partir para o Grande Prémio deste domingo na quarta posição.

O maior vencedor da tarde foi Fernando Alonso, já que o piloto espanhol da Alpine saiu da 11.ª posição e acabou em sétimo, ao passo que Sergio Pérez, colega de Verstappen na Red Bull, despistou-se e acabou por ter de retirar-se da prova. Vai partir da última posição.

O Grande Prémio da Grã-Bretanha corre-se este domingo, a partir das 15h00. Max Verstappen lidera o Mundial da Fórmula 1, agora com 33 pontos de vantagem para Hamilton.

