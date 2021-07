Vai de geração em geração. Mick Schumacher, piloto de Fórmula 1 e filho do ex-piloto Michael Schumacher, decidiu recordar a carreira do pai e entrou em pista com o clássico Jordan 191, no Circuito de Silverstone.

O 191 foi o primeiro modelo da marca Jordan da temporada de 1991 de Fórmula 1. Foi ainda o primeiro carro na carreira do heptacampeão Michael Schumacher na modalidade, que estreou no Grande Prémio da Bélgica, há 30 anos. Andrea de Cesaris e Bertrand Gachot eram os pilotos titulares da equipa, mas uma agressão a um taxista levou Gachot à prisão, abrindo espaço a um jovem Schumacher que entusiasmou desde cedo. Só mais tarde, na equipa da Benetton, é que Schumacher venceu os seus primeiros títulos.

Agora, dois dias após o GP da Inglaterra, vencido por Lewis Hamilton depois de um embate violento que levou Verstappen ao hospital, o Schumacher mais novo quis recordar o passado do pai da melhor forma, para nostalgia de muitos.