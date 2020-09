A comemorar o seu milésimo Grande Prémio, a Ferrari convidou Mick Schumacher para pilotar o icónico Ferrari F2004, com que o pai Michael Schumacher conquistou o seu sétimo e último campeonato mundial.

Antes do Grande Prémio de Toscana, no passado fim de semana, o atual líder da Fórmula 2 teve oportunidade de conduzir um dos mais emblemáticos carros.

No vídeo, pode ver a perspetiva do próprio piloto no circuito de Mugello.