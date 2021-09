André Villas-Boas vai participar no Rally Serras de Fafe e Felgueiras no âmbito de uma iniciativa solidária.

Fundador da Associação Race for Good, o treinador português, amante dos desportos motorizados, que participou em 2018 no Dakar, já tinha corrido no Rali de Portugal, «onde conseguiu gerar uma quantia importante em donativos para as suas causas», diz uma nota da associação.

Desta vez, em parceria com a Hyundai Portugal, a equipa de André Villas-Boas e Gonçalo Magalhães marca presença no Rally Serras de Fafe e Felgueiras ao volante de um Hyundai i20 N R5.

«Os donativos gerados, através do branding, no Hyundai Race for Good de André VillasBoas, reverterão inteiramente a favor das Instituições que a Race for Good apadrinha. São elas a APPACDM do Porto, a Ace Africa e a Laureus Sport for Good Foundation», diz o comunicado.

«É um privilegio ter a oportunidade de participar num rali tão prestigiante, no plano nacional e internacional, como o Rally Serras de Fafe e Felgueiras», diz Villas-Boas, citado na mesma nota.

«A Race for Good está a crescer e pretendemos financiar cada vez mais projetos de âmbito social em Portugal e no Estrangeiro. Trazer sorrisos a quem mais necessita é o nosso lema e a nossa motivação», acrescentou.