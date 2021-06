A seleção nacional de Portugal de futebol de praia garantiu, esta sexta-feira, a presença no Mundial 2021, graças ao triunfo por 6-1 ante o Azerbaijão, na Nazaré, resultado que apurou a equipa lusa para as meias-finais da fase de qualificação.

Portugal, atual campeão do mundo, foi sempre superior, apesar de ter começado com um contratempo, fruto da lesão de Rui Coimbra, aos três minutos.

Pouco depois, ao minuto seis, Rúben Brilhante abriu o marcador, com o 1-0 com que terminou o primeiro período. Depois, a supremacia lusa evidenciou-se com os golos de Bê Martins (14m e 16m), Belchior (14m) e num autogolo de Elshad Manafov (17m) para o 5-0 no final do segundo período. No terceiro, o Azerbaijão reduziu por Sabir Allahguliyev (23m) e Léo Martins fixou o resultado final aos 29 minutos.

Além de Portugal, a Bielorrússia, a Ucrânia e a Espanha, que venceram respetivamente a Alemanha, a Suíça e a Itália, carimbaram a passagem ao Mundial, que se disputa de 19 a 29 de agosto, na Rússia.