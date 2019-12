O Benfica perdeu esta quarta-feira na Alemanha frente ao Bayreuth por 96-78, numa partida a contar para a segunda jornada da segunda ronda da Taça da Europa.



Após empate a 22 pontos no final do primeiro período, os encarnados passaram para a frente no segundo e chegaram ao intervalo a vencer por 51-42. Os germânicos foram superiores na segunda metade e alcançaram a segunda vitória na prova.



Ainda que tenha sofrido a primeira derrota na prova, o Benfica ainda lidera a fase de grupos com três pontos, exatamente os mesmos que o Bayreuth.