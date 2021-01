No final do jogo entre os Brooklyn Nets e os Miami Heat, da liga norte-americana de basquetebol (NBA), Bam Adebayo e Kyrie Irving trocaram impressões em tom de maior amizade, mas acabaram impedidos de trocarem as respetivas camisolas.

Adebayo foi o melhor marcador dos Heat e do jogo e Irving, dos Nets, tentou fazer a troca de camisolas com o adversário. De imediato, um elemento da estrutura dos Heat surgiu a agarrar Adebayo, impedindo o momento e sinalizando depois para Irving com uma mão contra a outra, a lembrar o cumprimento máximo que deve ser feito, devido aos protocolos de saúde e segurança da NBA para a covid-19.

Os Nets venceram os Heat por 128-124.