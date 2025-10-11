A judoca portuguesa Bárbara Timo conquistou a medalha de ouro na categoria de -70 kg da Taça Europeia de Málaga, neste sábado.

Na primeira prova que disputou desde julho, Timo superou a germânica Eva Buddenkotte na final da competição.

Também em Málaga, o judoca português Miguel Gago alcançou a medalha de prata na categoria -66 kg, tendo perdido apenas na final para o espanhol Alejandro Moral Navarro.