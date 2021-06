Chegou há menos de oito meses ao top-100, ao top-50 há menos de três meses, assinou apenas a sua quinta presença no quadro principal de ‘majors’ e é a nova campeã de Roland Garros. A tenista checa Barbora Krejcikova venceu a russa Anastasia Palyuchenkova para protagonizar uma das vitórias mais surpreendentes da história dos torneios do Grand Slam, erguendo o troféu do lado feminino em Paris, este sábado.

Krejcikova, de 25 anos, 33.ª do ranking mundial WTA, venceu Pavluchenkova, 32.ª na hierarquia, com os parciais de 6-1, 2-6 e 6-4, ao fim de uma hora e 58 minutos, sucedendo a Iga Swiatek como campeã do torneio francês, no court Philippe Chatrier.

No final do encontro, a tenista checa, ela própria visivelmente surpreendida pelo seu enorme feito, elevou os braços lembrando Jana Novotna, a sua compatriota, antiga tenista e antiga treinadora, que faleceu em 2017 aos 49 anos e foi, para Krejcikova, uma das peças fundamentais da sua carreira.