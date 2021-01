Benfica e FC Porto garantiram, esta terça-feira, o apuramento para os quartos de final da Taça de Portugal de basquetebol.



As águias bateram o Barreirense por 110-82 e ficam à espera do vencedor do duelo entre Oliveirense e o Lusitânia. Com 23 pontos, Cameron Jackson foi o melhor marcador dos encarnados.



Por sua vez, o FC Porto recebeu e bateu o Desportivo da Póvoa por 86-61. Autor de 17 pontos e 4 assistências, Brad Tinsley destacou-se no conjunto azul e branco, seguido de Larry Gordon (12) na lista dos marcadores.



O vencedor da eliminatória ente Esgueira – Illiabum defrontará os portistas nos quartos de final.