Há quedas dolorosas e outras caricatas.

Durante o encontro com os Arizona Diamondbacks (derrota por 6-4), nesta terça-feira, na tentativa de segurar um arremesso, Rodolfo Castro, do Pittsburgh, protagonizou um slide que o terá deixado bastante envergonhado, já que na sequência do impacto do deslize acabou por deixar cair o telemóvel que estava no bolso.

No meio da emoção do jogo, o atleta nem se apercebeu do que tinha acontecido e teve mesmo de ser alertado pelo árbitro Adam Hamari, que apontou para o chão. De seguida, o jogador de 23 anos entregou o telemóvel aos treinadores.

«Não acredito que haja qualquer jogador profissional que vá para campo com intenção de pegar no telemóvel. É horrível que isto tenha acontecido comigo. Obviamente, não foi intencional», disse Rodolfo Castro no final da partida, citado pela ESPN.

«Se fosse o centro das atenções, gostaria de ajudar a equipa a vencer, mas nunca desta forma. Isto foi um acidente, um erro, algo com o qual vou aprender», concluiu.