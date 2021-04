A fase regular do campeonato nacional de basquetebol fechou com dois resultados surpreendentes: o Benfica perdeu na visita ao pavilhão do Maia Basket, último classificado, e o FC Porto na deslocação à casa do surpreendente Imortal de Albufeira.



Os resultados têm implicação direta no ordenamento dos quartos-de-final do playoff, pois o Benfica foi ultrapassado pelo Imortal, acabou em quarto e vai agora defrontar a exigente Oliveirense. A Oliveirense, de resto, que derrotou o Sporting também nesta última jornada.



RESULTADOS DA ÚLTIMA JORNADA:



Académica – Barreirense, 111-56

CAB Madeira – Lusitânia, 87-81

Galitos – Esgueira, 74-92

Imortal - FC Porto, 93-93 (99-95 ap)

Maia Basket – Benfica, 95-84

Oliveirense – Sporting, 87-76

Ovarense - Vitória de Guimarães, 81-81 (108-118 ap)



QUADRO DOS PLAYOFFS:



Sporting (1º)-Vitória de Guimarães (8º)

FC Porto (2º)-CAB Madeira (7º)

Imortal (3º)-Lusitânia (6º)

Benfica (4º)-Oliveirense (5º)