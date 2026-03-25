Benfica, Sporting e FC Porto fecharam a fase de grupos da Taça Hugo dos Santos com vitórias. Na Taça da Liga de basquetebol as águias atropelaram o Sp. Braga (104-63), os leões bateram o Galitos (97-87) e os dragões ultrapassaram o Queluz (122-98).

No jogo que decidia o primeiro lugar do Grupo A, o Benfica não deixou dúvidas e venceu sem dificuldades o Sp Braga. Betinho, internacional cabo-verdiano, foi o maior pontuador da partida com 19 pontos. Somou, ainda, sete ressaltos.

Broussard (15 pontos) e Ussuf (14 pontos) também estiveram em destaque do lado dos encarnados. Pelo Sp. Braga, Jesse Bingham foi o mais inconformado com 15 pontos.

Com este triunfo (104-63), o Benfica é líder do grupo A com dez pontos. O Sp. Barga, por sua vez, é segundo com nove pontos.

Já o Sporting visitou e venceu o Galitos (97-87), garantindo o primeiro lugar do Grupo B. Apesar da derrota, Jacorie Archie foi o que somou mais pontos no jogo, com 25. Rogdree Stein também esteve em grande destaque com 22 pontos pela equipa da casa.

Do lado Sporting, Miguel Correia foi a figura com 22 pontos. Claude Robinson, com 13 pontos, foi o segundo maior pontuador dos leões.

O Sporting termina em primeiro lugar do Grupo B com dez pontos. Já o Galitos está na quarta posição com sete pontos.

O FC Porto, por sua vez, ultrapassou o Queluz (122-98) para garantir um lugar na ronda de qualificação. Jhonathan Dunn foi o destaque dos dragões, com 18 pontos. Tanner Omlid e Wesley Washhpun também contribuíram com 16 pontos. Do lado do Queluz, a dupla Jelani Simmons e Wesley Robinson brilhou com 22 pontos cada.

O FC Porto garante, assim, o segundo posto do Grupo B com oito pontos. O Queluz, por sua vez, fica em quinto com seis pontos.

O Ovarense bateu o V. Guimarães (81-75), mas terminou a fase de grupos no quarto posto, falhando o acesso à ronda de qualificação. Quem conseguiu assegurar a próxima fase, terminando em terceiro, foi a Oliveirense, que venceu o Esgueira (92-69).