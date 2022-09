O Benfica venceu este domingo o Sporting por 90-89 e conquistou o Torneio Internacional de Lisboa de basquetebol.

O primeiro quarto terminou com empate a 18 e o intervalo chegou com os leões em vantagem tangencial, 38-39.

No terceiro quarto, o Sporting chegou ao final na frente (61-63), mas o equilíbrio no marcador manteve-se até final, com o fim do quarto período a registar um 78-78. No prolongamento, o Benfica conseguiu a vitória.