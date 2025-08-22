O Benfica anunciou um regresso no basquetebol feminino. Joana Soeiro foi anunciada nesta sexta-feira com um contrato válido até 2027.

A base internacional portuguesa, de 30 anos, volta a um clube que defendeu entre as épocas 2019/20 e 2022/23. Na época transata, representou o Zamarat.

«Para mim, significa voltar a casa, voltar ao sítio onde fui muito feliz e voltar a abraçar este compromisso, esta responsabilidade que é representar este clube. Acho que isso é a base para aquilo eu vou fazer esta época e para o que aí vem. Estou muito feliz, andava a contar os dias para finalmente poder dar esta notícia», adiantou, em declarações à BTV, citadas pelo sítio oficial do clube.

Joana conta com 144 jogos disputados de águia ao peito e 1239 pontos anotados. Venceu nove troféus pelo clube e garante ambicionar «ganhar o máximo de títulos» pelo Benfica. Explicou ainda a saída em 2023, para o Bembibre, de Espanha.

«Eu gostava muito de representar o Benfica, mas eu tinha outras ambições ao nível de liga, ao nível de estar em outros palcos pela Europa, e assim fui. Saí, fui atrás desses objetivos e sei que, agora, sou uma atleta, duas épocas depois, com outra experiência, outro nível de conhecimento do jogo. Já joguei contra equipas e jogadoras de alto nível, nível mundial. Isso era uma coisa de que eu necessitava para, agora, voltar e ajudar a equipa a ganhar outros títulos», disse.

Joana Soeiro ingressa assim nos bicampeões nacionais em basquetebol feminino. O primeiro jogo do campeonato acontece a 5 de outubro, em casa do Coimbrões.