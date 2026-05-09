Foi preciso ir até ao prolongamento, no Pavilhão N.º 1 da Luz, esta sexta-feira, para o Benfica levar de vencida o Quinta dos Lombos em basquetebol feminino. Tratou-se do terceiro jogo dos play-offs da final do campeonato nacional.

Uma vitória encarnada por 73-69 que põe o Benfica em vantagem nos play-offs, por 2-1. No primeiro duelo, a formação lisboeta venceu por 68-65. No segundo, as atletas de Cascais foram felizes (80-64). Depois desses dois embates em casa do Quinta dos Lombos, foi a vez da Luz receber o terceiro duelo.

Após um 65-65 entusiasmante, as águias prevaleceram nos cinco minutos de prolongamento. Schaquilla Nunn, com 28 pontos, esteve em evidência.

O próximo duelo, que pode ser decisivo em caso de vitória do Benfica, acontece pelas 17 horas de domingo, outra vez no Pavilhão N.º 1 da Luz. Se o Quinta dos Lombos vencer, os play-offs terão de ir 'à negra'.