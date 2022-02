O Benfica oficializou esta terça-feira a chegada do internacional cabo-verdiano Ivan Almeida, de 32 anos, para a equipa de basquetebol.

«Ivan Almeida, extremo de 32 anos, internacional por Cabo Verde, é reforço da equipa de basquetebol do SL Benfica. O atleta já passou por sete países distintos, vai vestir a camisola n.º 96», indicaram os encarnados na sua página oficial na Internet.

O extremo, de 1,98 metros, chega ao Benfica após ter representado os polacos do Anwill Wloclawek. Em Portugal, conta com passagens por Vitória de Guimarães e Sampaense.

«Deixo tudo dentro do campo, gosto de jogar com as minhas capacidades físicas e entendimento tático, e quero trazer isto para o Benfica e ajudar o clube a ganhar títulos», disse na apresentação.

O vice-presidente dos encarnados, Fernando Tavares, explicou a contratação do basquetebolista e apontou à conquista do campeonato.

«É um jogador de qualidade internacional, inquestionável, e vem para acrescentar qualidade à que já temos. O principal objetivo da época, ganhar o Campeonato Nacional, está intacto, e o Ivan vem na perspetiva de reforçar a equipa, criando mais rotação de qualidade numa posição que é importante, e traz experiência, irreverência, competitividade, agressividade e o sentir o jogo e o Benfica.»