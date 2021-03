Uma semana depois de ter derrotado o Sporting após prolongamento na 21.ª jornada do campeonato nacional de basquetebol, o FC Porto conheceu outro sabor. Na visita a casa da Oliveirense, os azuis e brancos também tiveram de ir a prolongamento, mas acabaram derrotados por 85-82.

O já líder Sporting, que tinha entrado para esta jornada com as mesmas derrotas do FC Porto, mas mais um jogo e, por isso, à frente, aproveitou para descolar, já que venceu em casa a Lusitânia por 89-84.

Os leões têm agora 42 pontos, mais dois do que o Benfica, que não vacilou na deslocação ao terreno do Esgueira, onde se impôs por 92-77. As águias, que seguem no segundo lugar, somam agora mais um ponto do que o FC Porto, embora os dragões tenham menos um jogo realizado.

Todos os resultados de sábado:

Oliveirense - FC Porto, 71-71 (85-82 ap)

Sporting – Lusitânia, 89-84

CAB Madeira – Académica, 92-91

Imortal – Ovarense, 76-95

Maia Basket - Vitória de Guimarães, 65-83

Galitos – Barreirense, 71-69

Esgueira – Benfica, 77-92