No quarto dérbi de basquetebol esta temporada - e o mais desequilibrado -, o Sporting voltou a sorrir (89-72). Os leões bateram o Benfica pelo 10.º jogo oficial consecutivo (11.º com o torneio de verão) e garantiram os quartos de final da Taça Europa.

Um feito histórico, já que é a primeira vez que uma equipa portuguesa chega a uma fase tão adiantada da prova.

O Benfica tinha de vencer por mais de nove pontos e esperar que os leões perdessem o jogo em atraso com os romenos do CSM Oradea, já apurados para os quartos de final da prova.

A tarefa era hercúlea, mas os encarnados até abriram a contagem, por Frank Gaines, mas rapidamente Travante Williams mostrou que estava de mão quente.

Com seis minutos de jogo, os leões já venciam por 16-10 e o norte-americano levava 11 pontos, levando Norberto Alves a pedir o primeiro desconto de tempo.

A resposta das águias surgiu nos instantes finais do primeiro tempo, que fechou com os verde e brancos em vantagem por dois pontos (21-19).

No segundo parcial, prosseguiu a «parada e resposta» nos lançamentos de três pontos. José Silva restabeleceu o empate a 24 aos 13 minutos e, aos 16, os encarnados conseguiram chegar à vantagem pela primeira vez na partida desde o 2-0 com que abriram o marcador. Frank Gaines falhou dois lançamentos livres, mas cobrou o terceiro e colocou o Benfica na frente.

A partir daí, e com Travante a descansar no banco, apareceu Shakir Smith em jogo. O base leonino deu vantagem aos leões com um triplo e brilhou nos instantes finais ao apontar cinco pontos que fizeram descolar os verde e brancos das águias, seguindo para intervalo com 43-38 no marcador.

Após o intervalo, a exibição da equipa de Luís Magalhães foi completamente dominadora e, no terceiro quarto registou-se o parcial de 26-9.

Em apenas dois minutos, os leões conseguiram cavar uma diferença de 11 pontos e a tarefa do Benfica ficou ainda mais difícil.

Os protagonistas, de resto, mantinham-se. Shakir Smith protagonizou várias jogadas bem conseguidas para euforia do João Rocha e Travante Williams, embora tenha baixado no número de pontos convertidos, não deixou de ameaçar o cesto. Em cima do final do terceiro quarto, os verde e brancos chegaram à maior vantagem da partida, com 20 pontos de diferença.

O quarto período foi de gestão para a equipa leonina – Justin Tuoyo estreou-se -, ao passo que o Benfica continuou a falhar vários lançamentos.

Shakir Smith ainda chegou aos 22 pontos na reta final, mas já não conseguiu bater os 23 de Travante. Travis Munnings, com 19 e Frank Gaines (17) foram os melhores marcadores dos encarnados.

O Sporting vai discutir o primeiro lugar do Grupo K na Roménia, mas os quartos de final já estão assegurados.