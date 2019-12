O basquetebolista norte-americano Max Landis renovou contrato pelo FC Porto até 2021.

A extensão do vínculo acontece no dia em que o base/extremo de 26 anos foi operado com sucesso a uma rotura completa do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo

Nos dez jogos realizados na Liga de basquetebol, Max Landis apresentou médias de 20,8 pontos, 1,3 ressaltos e 1,9 assistências.