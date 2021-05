O Sporting venceu o FC Porto no Dragão Arena por 80-76 e empatou a dois a final do campeonato nacional de basquetebol.

Os dragões, que haviam vencido os dois jogos anteriores e tinham a possibilidade de se sagrarem campeões neste domingo em casa, não conseguiram levar a melhor e o campeão vai decidir-se na «negra» na próxima quarta-feira no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

O FC Porto começou melhor e chegou a ter 8 pontos de vantagem no primeiro período.

No segundo período, o treinador dos leões, Luís Magalhães, foi expulso por protestos numa altura em que o jogo estava equilibrado. Depois disso, o Sporting cresceu e foi para o intervalo a vencer por 42-34.

No terceiro período, os lisboetas lideraram quase sempre por mais de 10 pontos e entraram para os dez minutos finais a vencer por 58-47.

O FC Porto encetou uma excelente recuperação e chegou mesmo a passar para a frente do marcador a sensivelmente 4 minutos do final, pouco depois de os leões terem ficado privados de Travante Williams, excluído do encontro após cometer a quinta falta.

Só que nos instantes finais o norte-americano Shakir Smith, com 5 pontos seguidos, deu novo fôlego ao Sporting, que passou para frente e acabou por vencer o quarto jogo da final do play-off da Liga de basquetebol, que será decidida no quinto jogo.

(artigo atualizado)