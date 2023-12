No Dragão Arena, na noite de terça-feira, não bastou ao Porto brilhar e vencer três quartos para levar a melhor sobre os espanhóis do Bilbao Basket, na 2.ª jornada da 2.ª fase de grupos da Taça Europa.

Numa partida equilibrada até ao intervalo, os parciais de 23-17 e 20-16 foram patrocinados pela produtividade ofensiva de Cleveland Melvin, com 10 pontos, e Anthony Barber, com 11 pontos. Em simultâneo, na defesa, o capitão Miguel Queiroz liderava as divididas, conquistando cinco ressaltos, e o neerlandês Kloof já havia assinado quatro assistências. Ao intervalo, o marcador assinalava 43-33, para deleito dos azuis e brancos.

Este triunfo seria precioso para os comandados de Fernando Sá alimentarem as aspirações de – pela segunda época consecutiva – atingirem os quartos de final da prova.

Contudo, o 3.º quarto teve um desenrolar inédito. Em menos de cinco minutos, os bascos secaram o ataque contrário e igualaram o marcador a 48 pontos. Pouco depois, assumiram a dianteira do resultado e estenderam a vantagem para cinco pontos (55-60). A reação do Bilbao, num parcial de 12-27, denota que, apesar do crescimento do basquetebol nacional, a disparidade para com “nuestros hermanos” ainda é considerável. Os bascos ocupam o 14.º lugar no campeonato espanhol.

No 4.º quarto, a obrigatória resposta dos dragões surgiu, sobretudo pelos contributos de Miguel Queiroz (oito pontos, 11 ressaltos, uma assistência e dois roubos de bola) e de Kloof (22 pontos, três ressaltos, cinco assistências e dois roubos de bola), o atleta mais valorizado nesta partida.

Num derradeiro suspiro, com o resultado em 72-75, o norte-americano Anthony Barber tirou um adversário do caminho, mas errou o lançamento que daria o empate e, provavelmente, forçaria o prolongamento.

A última buzina confirmou o Bilbao Basket como líder do Grupo K, com duas vitórias, e, por isso, quatro pontos. O Porto somou a primeira derrota nesta fase, depois do triunfo na Bulgária, ante o Balkan Botevgrad. Os dragões seguem no 2.º lugar, com três pontos, e estarão atentos ao encontro entre os búlgaros e os alemães do Gottingen, que se realiza esta quarta-feira.

A equipa de Fernando Sá – que voltará à prova europeia apenas a 10 de janeiro – centra atenções na visita ao Sporting, no domingo, na 10.ª jornada da Liga. Em caso de triunfo, os dragões igualam os leões no topo do campeonato, com 18 pontos.