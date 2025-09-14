A Alemanha, carrasco de Portugal nos «oitavos», conquistou o Eurobasket 2025 ao vencer a Turquia por 88-83, na final, em Riga.

Os germânicos até perdiam ao intervalo por seis pontos (46-40), na Xiaomi Arena, mas deram a volta e conseguiram juntar o título europeu ao mundial, conquistado há dois anos.

Dennis Schröder, MVP do Europeu, foi decisivo na final. O base de 31 anos, que em 2025/26 vai alinhar nos Sacramento Kings, anotou seis pontos consecutivos a acabar e transformou um 82-83 num 88-83, com uma entrada para o cesto, a 1.15 minutos do final, um lançamento de dois pontos, a 18,2 segundos, e dois lances livres, a 8,3.

O alemão acabou a competição com médias de 20,3 pontos, 7,2 assistências e 3,4 ressaltos. Schröder figurou no cinco ideal da prova, ao lado do compatriota Franz Wagner, do turco Alperen Sengün, do grego Giannis Antetokounmpo - que conduziu a Grécia ao terceiro lugar - e do esloveno Luka Doncic, este último que foi o melhor marcador.

A Alemanha repete, assim, o título de 1993 e iguala os dois troféus de Itália e Grécia.