A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) instaurou esta segunda-feira um processo por «alegados insultos de teor racista» a Betinho Gomes, basquetebolista do Benfica, na visita ao FC Porto deste domingo.

Em comunicado, a APCVD dá conta da instauração de «um processo de contraordenação para apuramento dos factos» em torno do jogo no Dragão Arena, a contar para a quarta jornada da Liga masculina, que os dragões venceram por 79-62.

Betinho, de 38 anos, denunciou no Instagram os insultos racistas de que foi alvo por parte de adeptos nas bancadas do pavilhão, referindo que os mesmos começaram ainda durante o aquecimento e que decidiu não lhes responder, para se concentrar na partida, embora agora se arrependa «profundamente» de não ter «confrontado as pessoas» perante uma situação que «tem de acabar de uma vez por todas».

«Não há lugar para o racismo nos pavilhões nem em lado nenhum. O FC Porto tem de identificar estas pessoas e bani-los do pavilhão e do estádio, a federação também tem um papel importante nisso tudo», escreveu o internacional cabo-verdiano, e antigo internacional também por Portugal.