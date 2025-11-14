O FC Porto anunciou, esta sexta-feira, que o basquetebolista Allen Flanigan não continuará a representar o clube. O extremo norte-americano, de 24 anos, deixa os Dragões menos de um mês depois de ter sido apresentado.

Flanigan reforçou a equipa de basquetebol do FC Porto em outubro sob o regime de try-out, com a possibilidade de estender o vínculo até ao final da época.

O extremo não chegou a ser inscrito no campeonato e vestiu apenas uma vez a camisola dos azuis e brancos, num jogo da FIBA Europe Cup, diante o Tartu Ülikoo, a 22 de outubro. Nesse encontro, o norte-americano somou quatro pontos, uma assistência e cinco ressaltos durante os 17 minutos que esteve em campo.

A breve passagem pelo FC Porto representou a primeira experiência profissional de Flanigan.

