Basquetebol: Allen Flanigan de saída do FC Porto
Extremo norte-americano tinha chegado aos «Dragões» em outubro
O FC Porto anunciou, esta sexta-feira, que o basquetebolista Allen Flanigan não continuará a representar o clube. O extremo norte-americano, de 24 anos, deixa os Dragões menos de um mês depois de ter sido apresentado.
Flanigan reforçou a equipa de basquetebol do FC Porto em outubro sob o regime de try-out, com a possibilidade de estender o vínculo até ao final da época.
O extremo não chegou a ser inscrito no campeonato e vestiu apenas uma vez a camisola dos azuis e brancos, num jogo da FIBA Europe Cup, diante o Tartu Ülikoo, a 22 de outubro. Nesse encontro, o norte-americano somou quatro pontos, uma assistência e cinco ressaltos durante os 17 minutos que esteve em campo.
A breve passagem pelo FC Porto representou a primeira experiência profissional de Flanigan.