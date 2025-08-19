Basquetebol: Anthony da Silva falha Europeu devido a lesão
Base, de 24 anos, continua a recuperar de um problema no joelho direito
Lesionado no joelho direito, o base Anthony da Silva vai falhar a fase final do Campeonato da Europa de basquetebol, que arranca no próximo dia 27 de agosto.
O jogador dos franceses do Évreux, de 24 anos, lesionou-se numa entrada para o cesto no terceiro período do encontro com a Espanha B, que Portugal perdeu por 64-63, em Málaga, no dia 7 de agosto.
Desta forma, o selecionador nacional, Mário Gomes, parte para a última semana de preparação para o Eurobasket com 13 atletas, sendo que ainda terá de riscar um nome quando elaborar a lista final.
Antes de partir para o Europeu, Portugal vai defrontar o Sporting, esta quinta-feira em Sines, naquele que será o último teste dos Linces para o torneio.
De regresso à fase final de um Campeonato da Europa, 14 anos depois, a Seleção nacional integra o Grupo A da fase inicial, juntamente com a Chéquia (que defronta a 27 de agosto), Sérvia (29 de agosto), Turquia (30 de agosto), Letónia (1 de setembro) e Estónia (3 de setembro).
A fase final da prova realiza-se na Letónia, Chipre, Finlândia e Polónia, entre 27 de agosto e 14 de setembro.