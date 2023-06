Depois de uma primeira partida com emoção até ao final, que o Benfica venceu graças um cesto em cima da buzina (85-84), no domingo, encarnados e Sporting voltam a defrontar-se esta terça-feira, no segundo jogo da final do campeonato nacional de basquetebol (à melhor de cinco).

O encontro está marcado para as 19h00, novamente na Luz.

Acompanhe o jogo AO VIVO no Maisfutebol