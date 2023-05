Depois de duas vitórias no Dragão Arena, o Sporting pode assegurar a presença na final do campeonato nacional de basquetebol caso vença o FC Porto esta noite no Pavilhão João Rocha (19h30).

Na final, refira-se, já está o Benfica, que ultrapassou a Ovarense.

Siga o Sporting-FC Porto AO VIVO no Maisfutebol