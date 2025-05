O momento decisivo da temporada do basquetebol nacional arranca esta sexta-feira, dia 9 de maio, com o Benfica a receber o Vitória de Guimarães para o primeiro jogo dos «quartos» dos play-offs.

Os encarnados, que são atualmente tricampeões nacionais, terminaram a fase regular em primeiro lugar e, agora, vão defrontar o Vitória de Guimarães, que acabaram no oitavo posto.

O primeiro jogo está marcado para esta sexta-feira, dia 9 de maio, às 21h no Pavilhão da Luz, em Lisboa. O jogo 2 jogar-se-á no próximo dia 14 de maio, quarta-feira, às 19h no Pavilhão Unidade Vimaranense, em Guimarães. A «negra», se necessário, será no dia 17 de maio, sábado, às 19h novamente no pavilhão do Benfica.

Num outro confronto desta primeira ronda de play-offs, o FC Porto, que fechou a temporada em segundo lugar, mede forças com o Imortal, que se terminou na sétima posição.

Para fechar os duelos dos chamados «grandes», o Sporting tem encontros marcados com a equipa do Galitos. Os «leões» ficaram em terceiro da fase regular e a formação do Barreiro terminou a temporada no sexto posto.

Para o último confronto destes quartos-de-final teremos um dérbi de Aveiro, com Oliveirense e o Ovarense. A formação de Oliveira de Azeméis terminou na quarta posição e a equipa de Ovar fixou-se no quinto posto.

Nesta que é a fase decisiva da competição, os «grandes» partem com favoritismo. No entanto, o basquetebol nacional já nos provou que tudo é possível.

PLAY-OFFS DE BASQUETEBOL

Benfica-V. Guimarães

Jogo 1: sexta-feira, dia 9 de maio (21h, Pavilhão da Luz)

Jogo 2: quarta-feira, dia 14 de maio (19h, Pavilhão Unidade Vimaranense, em Guimarães)

Jogo 3: sábado, 17 de maio (19h, Pavilhão da Luz)

FC Porto-Imortal

Jogo 1: domingo, dia 11 de maio (18h, Dragão Arena

Jogos 2: quinta-feira, dia 15 de maio (19h30, Pavilhão Desportivo de Albufeira)

Jogo 3: domingo, dia 18 de maio (15h, Dragão Arena)

Sporting-Galitos

Jogo 1: sábado, 10 de maio (15h, Pavilhão João Rocha)

Jogo 2: quinta-feira, 15 de maio (21h, Pavilhão Municipal Prof Luís de Carvalho, no Barreiro)

Jogo 3: domingos, 18 de maio (15h, Pavilhão João Rocha)

Oliveirense-Ovarense

Jogo 1: sábado, dia 10 de maio (15h30, Pavilhão Dr. Salvador Machado, em Oliveira de Azeméis)

Jogo 2: quarta-feira, dia 14 de maio (21h, Arena de Ovar)

Jogo 3: sábado, dia 17 de maio (18h, Pavilhão Dr. Salvador Machado, em Oliveira de Azeméis)