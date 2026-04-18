Basquetebol: Benfica atropela Esgueira e segue isolado na liderança
Encarnados venceram por 107-65 na deslocação a Aveiro
O Benfica deslocou-se a Aveiro para fechar a 21.ª e penúltima jornada da Liga de basquetebol. Já depois de Sporting e FC Porto vencerem as respetivas jornadas, o Benfica cumpriu também a obrigação, atropelando o Esgueira com um triunfo por 107-65.
O primeiro quarto foi até equilibrado, com o resultado a fixar-se num 25-25 nos primeiros dez minutos. O grande segundo quarto dos encarnados permitiu a vantagem (56-38) ao intervalo.
Os restantes quartos foram também marcados por claro domínio do Benfica. Em termos de estatísticas individuais, José Silva (20 pontos) e Aleksander Dziewa (16 pontos) foram os destaques dos encarnados.
Do lado do Esgueira, Nathan Bilamu (15 pontos) e Delvin Barnstable (11 pontos) foram os mais inconformados.
Com este triunfo (107-65), o Benfica segue no primeiro lugar com 40 pontos – a dois de vantagem do segundo Sporting. O Esgueira, por sua vez, é sétimo com 29 pontos.
Na próxima, e última, jornada, o Benfica recebe o Vasco da Gama. O Esgueira, por sua vez, visita o FC Porto.