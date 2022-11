A equipa de basquetebol do Benfica venceu esta quarta-feira o Esgueira, por 95-82, em jogo antecipado da 11.ª jornada da Liga portuguesa de basquetebol.

Os encarnados foram para o intervalo com uma vantagem de seis pontos (42-36) mas na segunda metade do encontro o poderio dos campeões nacionais veio ao de cima, terminando com uma diferença 13 pontos.

Com esta vitória, o líder Benfica soma a 11.ª vitória consecutiva no campeonato, continuando invicto. Já o Esgueira ocupa o 6.º lugar, com 15 pontos.