O Benfica iniciou neste sábado a defesa do título de campeão nacional de basquetebol conquistado na última época, com um triunfo em casa sobre o Lusitânia (111-85), numa partida correspondente à segunda jornada.

Os encarnados, que arrancaram o campeonato mais tarde em função dos jogos que valeram a entrada na fase de grupos da Champions, tiveram em Makram Romdhane a grande figura, com 11 pontos, oito ressaltos e 10 assistências. Terrell Carterri (23 pontos) e Maik Zirbes (20) foram outros basquetebolistas em evidência. Ryan Weber, do Lusitânia, teve o melhor registo do encontro: 30 pontos.

Já o FC Porto, venceu no terreno do Sangalhos, por 78-71. Teyvon Myers, dos dragões, foi preponderante com 22 pontos. Eddie Huntjr, com 19, foi o melhor dos anfitriões.

Resultados dos jogos deste sábado da segunda jornada do campeonato de basquetebol:

CAB Madeira – Ovarense, 77-80

Póvoa - Vitória de Guimarães, 76-86

Benfica – Lusitânia, 111-85

Sangalhos - FC Porto, 71-78

Oliveirense – Esgueira, 80-71

Imortal – Sporting, a definir