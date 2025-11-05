Basquetebol: Benfica continua sem vencer na Eurocup feminina
«Águias» sofrem derrota pela margem mínima frente à polacas do Zaglebie Sosnowiec
O Benfica perdeu, nesta quarta-feira, frente ao Zaglebie Sosnowiec, por 66-65, sofrendo a quinta derrota em igual número de jogos no Grupo K da Eurocup feminina de basquetebol. Esse registo deixa-o já está afastado dos 16 avos de final da prova.
Após uma entrada em falso, ao perder o primeiro parcial por 13-26, a equipa lisboeta equilibrou as operações no segundo (14-16), chegando ao intervalo com uma desvantagem de 15 pontos. Nem o facto de se ter imposto às polacas nos terceiro (20-11) e quarto (18-13) períodos permitiu às Águias evitar novo desaire.
Com 17 pontos e 12 ressaltos, a poste brasileira Letícia Soares foi a melhor marcadora das encarnadas e uma das principais responsáveis pela boa réplica das bicampeãs portuguesas, bem secundada pela extrema polaca Zuza Puc (11 pontos e 12 ressaltos) e a base Marta Martins (11 pontos).
O Benfica mantém-se no último lugar do Grupo K, com cinco pontos, os mesmos das checas do SBS Ostrava, que defrontam nesta quarta-feira as espanholas do BAXI Ferrol.
O Zaglebie Sosnowiec e o BAXI Ferrol já estão apurados para a fase a eliminar da Eurocup feminina de basquetebol.