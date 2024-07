O Benfica, atual tricampeão nacional de basquetebol, vai defrontar o Real Madrid, campeão em título espanhol, na nova Supertaça Ibérica. O encontro foi apresentado oficialmente esta sexta-feira.

O encontro está agendado para 7 de setembro e disputar-se-á na cidade espanhola de Badajoz, onde foi apresentado esta manhã o evento. O recinto do encontro é o polidesportivo La Granadilla.

A Supertaça Ibérica tem como criador e organizador o Vítaly La Mar BC Badajoz.

Os bilhetes para a Supertaça Ibérica custarão entre 20 e 30 euros. A pré-venda, segundo informou a organização, tem início a 16 de julho e prolonga-se até 30 de julho e é destinada a associados e simpatizantes do clube local, o BC Badajoz. A partir de 1 de agosto, a venda é aberta ao público em geral, online, no sítio do BC Badajoz, assim como na bilheteira do pavilhão.

Em 2015 chegou a realizar-se uma decisão semelhante, então entre FC Porto e Cáceres.