O Benfica qualificou-se para a final da Taça de Portugal feminina de basquetebol, ao vencer o GDESSA por 75-70, após prolongamento.

«O GDESSA teve mérito na parte final porque nos tirou da zona de conforto. Estou contente por estar em mais uma final e apreensivo porque temos de trabalhar mais para sobreviver melhor a certos momentos do jogo», afirmou o treinador do Benfica, Eugénio Rodrigues, em declarações após o final do encontro.

Raphaella Monteiro foi o destaque da formação das águias, ao marcar 21 pontos, 11 ressaltos e quatro assistências. Já Joana Alves, que marcou 19 pontos, foi a figura do GDESSA.

Já na outra meia final, quem levou a melhor foi a Quinta dos Lombos, que venceu o Francisco Franco por 103-51. Nahomis Vargas e Sara Caetano foram as figuras da equipa de Carcavelos, ao marcarem 18 pontos. Jenna Mastellone foi o destaque do Francisco Franco, com 22 pontos.

A final está marcada para este domingo, às 14h00, no Centro de Desportos e Congresso de Matosinhos.