O Benfica estreou-se esta terça-feira na fase de grupos da Liga dos Campeões com um triunfo por 89-76, em casa do Riga, da Letónia.

No final do primeiro quarto, os encarnados perdiam por 27-25, mas venceram os três períodos seguintes para confirmar a vitória.

Toney Douglas foi o melhor do lado da equipa portuguesa, com 17 pontos, quatro ressaltos e sete assistências. Nysier Brooks terminou com a melhor marca de pontos (20).

Inseridos no Grupo F, note-se, estão ainda os franceses do Limoges e os espanhóis do BAXI Manresa.