O Benfica venceu este sábado na visita a Guimarães, frente ao Vitória (69-89), seguindo na liderança da liga portuguesa de basquetebol, só com vitórias ao fim de 11 jogos disputados.

As águias somam agora 22 pontos e continuam de forma intacta no primeiro lugar da classificação, no fecho da primeira volta do campeonato.

Na primeira jornada disputada em 2025, o FC Porto venceu frente ao Galitos (80-93) e segue no 2.º lugar, agora com 19 pontos, os mesmos do Sporting, 3.º.

O resumo do Galitos-FC Porto:

Os leões receberam e venceram a UD Oliveirense por 82-69, relegando a equipa de Oliveira de Azeméis para o 4.º lugar, com 18 pontos.

O resumo do Sporting-UD Oliveirense:

Nos outros jogos da jornada, apenas mais uma vitória caseira e mais duas de equipas visitantes. O CA Queluz triunfou na receção à AD Galomar (76-67), enquanto o Esgueira bateu a Ovarense (81-89) e o Imortal venceu o CD Póvoa, após prolongamento (80-84).

O resumo do Queluz-Galomar:

O resumo do Ovarense-Esgueira:

O resumo do Póvoa-Imortal:

No resto da classificação, abaixo do top-4, seguem a Ovarense em 5.º (16 pontos e menos um jogo), Esgueira em 6.º (15 e menos um jogo), Imortal em 7.º (14), CD Póvoa em 8.º (14), Galitos em 9.º (14), Vitória de Guimarães em 10.º (13 e menos um jogo), Queluz em 11.º (13 e menos um jogo) e a AD Galomar em 12.º (12 e menos um jogo).